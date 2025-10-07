Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин планирует посетить прощальный матч Дениса Глушакова

Валерий Карпин планирует посетить прощальный матч Дениса Глушакова
Комментарии

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что планирует посетить прощальный матч Дениса Глушакова. 11 октября на «Арене Химки» состоится прощальный матч Глушакова, в котором примут участие легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив».

«Карьера у Глушакова замечательная. Может быть, у меня получится посетить прощальный матч. Пока нет, наверное, таких игроков, как он, не десятки по уровню», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Глушаков, выступавший в течение карьеры и за «Локомотив», и за «Спартак», сыграет за каждую из команд по одному тайму.

Материалы по теме
Стали известны составы легенд «Спартака» и «Локомотива» на прощальный матч Глушакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android