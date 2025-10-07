Валерий Карпин планирует посетить прощальный матч Дениса Глушакова

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин заявил, что планирует посетить прощальный матч Дениса Глушакова. 11 октября на «Арене Химки» состоится прощальный матч Глушакова, в котором примут участие легенды футбольных клубов «Спартак» и «Локомотив».

«Карьера у Глушакова замечательная. Может быть, у меня получится посетить прощальный матч. Пока нет, наверное, таких игроков, как он, не десятки по уровню», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Глушаков, выступавший в течение карьеры и за «Локомотив», и за «Спартак», сыграет за каждую из команд по одному тайму.