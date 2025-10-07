Скидки
Тренер сборной России Карпин: было бы интересно сыграть матч с США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему интересна идея проведения товарищеского матча с командой США.

«Дополнительной информации про США у меня нет. Сыграть было бы интересно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. 10 октября команда Карпина сыграет со сборной Ирана, встреча состоится на «Волгоград Арене» и начнётся в 20:00 мск. 14 октября российские футболисты примут команду Боливии, начало игры на московской «ВТБ Арене» — в 20:00.

