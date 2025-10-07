Карпин высказался о матчах сборной России с Ираном и Боливией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках национальной команды в октябрьскую международную паузу. Россияне сыграют с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

«Можно сказать, что Иран и Боливия плюс-минус одинаковые по силе, различаются по стилистике. Боливия потехничнее, Иран атлетичнее.

Мелёхин и Осипенко, скорее всего, выйдут в основе с Ираном. Виктор в хорошей форме», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.