Карпин рассказал, что собирается лично пообщаться с Умяровым в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что собирается лично пообщаться с полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым в расположении национальной команды.

«Какой был Умяров месяц назад, такой и остался. С начала матча с Ираном он не планируется, потому что не знает требования. После сбора смогу сказать, понимает их или нет. Личный разговор тоже будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Вызов 25-летнего Умярова в сборную России на октябрьские матчи — первый в карьере для хавбека «Спартака». В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила Катар (4:1).

