«Бред сумасшедшего». Карпин — о слухах о разногласиях с Гафиным в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отреагировал на слухи, что Дмитрий Гафин покину пост председателя правления бело-голубых из-за внутреннего конфликта в клубе.

— Гурцкая озвучил версию, что Гафин проиграл кабинетную войну Карпину, он не был доволен новыми игроками?
— Бред сумасшедшего. Откуда могут быть разногласия по пришедшим игрокам? Спортивный блок клуба определяет футболистов, которых можно привести. Их показывают тренеру. Не было конфронтаций. Уход Гафина был неожиданным. Если это связано с результатами команды, возможно, чувствую причастность. С новым гендиректором мы не знакомы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

