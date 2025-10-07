Валерий Карпин: в Волгограде люди не избалованы футболом, как в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что национальная команда проведёт матч с Ираном в Волгограде. Встреча на «Волгоград Арене» состоится в пятницу, 10 октября, и начнётся в 20:00 мск.

«В Волгограде очень комфортно. Не только там, в Краснодаре тоже. Там люди не избалованы футболом, как в Москве. Лично я с удовольствием бы сыграл в Ростове, но из-за логистики — вряд ли», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В следующий вторник, 14 октября, сборная России встретится с командой Боливии на московской «ВТБ Арене», начало матча также запланировано на 20:00.