Валерий Карпин оценил игру Данилы Кругового

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил игру универсального флангового игрока ЦСКА Данилы Кругового. В матче 11-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Спартаком» (3:2) Круговой, выступавший на позиции крайнего нападающего, забил гол и сделал результативную передачу.

«Круговой очень прилично выглядит на позиции крайнего нападающего. Там нет дефицита, в сборной он скорее крайний защитник», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В октябре сборная России сыграет с национальными командами Ирана и Боливии. В сентябре россияне сыграли дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победили Катар (4:1).