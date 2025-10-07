Скидки
Карпин: сравнивать Аршавина и Глушенкова, как Пеле, Марадону или Месси — смысла нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сравнениях Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

«Не сказать, что Глушенков удивил. В течение года игроки не находятся на одном уровне. Глушенков тот сезон начал феерично, потом был спад. Сейчас наоборот — был спад, сейчас на подъёме.

Сравнивать Аршавина и Глушенкова, как Пеле, Марадону или Месси — смысла нет. Для чего?», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 7 октября, Глушенков был признан лучшим футболистом «Зенита» в сентябре. В трёх матчах месяца он забил пять мячей и отдал голевую передачу. В его активе покер в матче с «Оренбургом» (5:2). Также Глушенков номинирован на звание лучшего футболиста Мир РПЛ в сентябре.

