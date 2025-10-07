Скидки
Валерий Карпин объяснил вызов Константина Кучаева в сборную России

Валерий Карпин объяснил вызов Константина Кучаева в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов Константина Кучаева в национальную команду на октябрьский сбор.

«Кучаев, даже если смотреть на статистику, самый отбирающий игрок. Хорошо готов физически, понимает все требования. Такой игрок может помочь в этих матчах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск. В октябре команда Валерия Карпина сыграет также со сборной Боливии. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве 14 октября.

