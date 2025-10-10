Франция — Азербайджан: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Азербайджана. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В прямом эфире матч покажет Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После двух туров сборная Франции набрала шесть очков и занимает первое место в группе D. Азербайджанcкая национальная команда заработала одно очко и располагается на четвёртой строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

