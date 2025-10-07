Скидки
«Кандидат в сборную». Карпин рассказал, что следит за защитником «Кайрата» Сорокиным

«Кандидат в сборную». Карпин рассказал, что следит за защитником «Кайрата» Сорокиным
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что следит за российским защитником «Кайрата» Егором Сорокиным и считает его кандидатом в национальную команду.

В этом сезоне футболист в составе казахстанской команды вышел в основной этап Лиги чемпионов и уже провёл два полных матча — со «Спортингом» (1:4) и «Реалом» (0:5).

«Сорокин — кандидат в сборную, рассматривается, мы за ним следим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сорокину 29 лет, в России он выступал за «Рубин» и «Краснодар». 21 октября «Кайрат» примет кипрский «Пафос» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

