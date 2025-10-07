Скидки
«Ограничения — зло». Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров

«Ограничения — зло». Валерий Карпин высказался о лимите на легионеров
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об идее увеличения лимита на легионеров в Мир РПЛ. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«В 2008 году что я говорил? Почитайте, я обосновывал, могу повторить то же самое. Если в двух словах, ограничения — зло. Для тренера это миллион нюансов, я уже не говорю про деньги за игроков, конкуренция», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

