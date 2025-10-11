Сербия — Албания: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 11 октября, состоится матч 7-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Сербии и Албании. Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. В прямом эфире матч покажет Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

После четырёх матчей сборная Сербии набрала семь очков и занимает третье место в группе К. Албанская национальная команда заработала восемь очков в пяти встречах и располагается на второй строчке.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Какие карточки есть в футболе: