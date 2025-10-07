Скидки
Карпин: Андрею Мостовому можно быть постройнее, но его невызов в сборную с этим не связан

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в состав национальной команды на октябрьские матчи.

«Мостовому можно быть постройнее, но невызов с этим не связан. Хотя и в этом тоже, он не самый стройный. Но если бы в этом был вопрос, его или Джикии в сборной не было бы, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

10 октября сборная России проведёт матч с Ираном в Волгограде. Встреча на «Волгоград Арене» состоится в пятницу, 10 октября, и начнётся в 20:00 мск. В следующий вторник, 14 октября, команда Карпина встретится со сборной Боливии на московской «ВТБ Арене», начало матча также запланировано на 20:00.

