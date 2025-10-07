Скидки
«Пусть не согласовывает». Валерий Карпин ответил на слова министра спорта Дегтярёва

«Пусть не согласовывает». Валерий Карпин ответил на слова министра спорта Дегтярёва
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил, как реагирует на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва о лимите на легионеров. Ранее Дегтярёв неоднократно высказывался в пользу ужесточения лимита на легионеров, а также заявлял: «Тренер сборной против лимита? Тренера сборной знаю – Карпин. Я его в своё время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз».

— Как реагируете на слова министра спорта, что он может не согласовать вашу кандидатуру? Не задело?
— Чтобы согласовать главного тренера, тот должен быть согласен с мнением министра или кого угодно. Значит, не согласует. Пусть не согласовывает, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

