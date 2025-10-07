Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России анонсировала приезд Миранчука из США видео в стиле фильма «Брат»

Сборная России по футболу в телеграм-канале анонсировала приезд Алексея Миранчука из США видеороликом в стиле известного фильма «Брат».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Алексей Миранчук должен прилететь в Москву сегодня вечером, 7 октября.

В пятницу, 10 октября, состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА. Команда уже отобралась на чемпионат мира 2026 года, так как успешно прошла квалификацию. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.