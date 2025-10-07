Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: возможно, Семак засиделся в «Зените»

Николай Наумов: возможно, Семак засиделся в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Мне показалось, что ни Семак, ни тренерский штаб, ни команда не сделали выводов. Я поймал себя на мысли, что знаю, куда у «Зенита» пойдёт следующий пас, и об этом знает соперник. Питерцы стали настолько предсказуемыми, что нет никаких интересных ходов, кроме Глушенкова. Если «Зенит» пропускает гол, соперник отходит назад, а без неординарных действий не взломать оборону. У команды неинтересная игра, отсюда и плохие результаты. Если клуб ничего не подправит в игре, а пока предпосылок к этому нет, чемпионами не станут.

Вполне возможно, что Семак засиделся в «Зените». Клубу нужно менять либо состав, либо главного тренера. Те бразильцы, которые давно в России, играют серенько — неспешно, с потухшими глазами. Выделяются только Педро и Глушенков. Мостового опять посадили на лавку. Круговой не смирился с тем, что его посадили в запас, и ушёл в ЦСКА. Посмотрите, как он там играет! А если бы не ушёл, сидел бы на лавке и мы бы не знали Кругового», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Защитник должен быть первым на мяче». Семак раскритиковал Дугласа Сантоса за гол «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android