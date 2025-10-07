Николай Наумов: возможно, Семак засиделся в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о главном тренере санкт-петербургского «Зенита» Сергее Семаке.

«Мне показалось, что ни Семак, ни тренерский штаб, ни команда не сделали выводов. Я поймал себя на мысли, что знаю, куда у «Зенита» пойдёт следующий пас, и об этом знает соперник. Питерцы стали настолько предсказуемыми, что нет никаких интересных ходов, кроме Глушенкова. Если «Зенит» пропускает гол, соперник отходит назад, а без неординарных действий не взломать оборону. У команды неинтересная игра, отсюда и плохие результаты. Если клуб ничего не подправит в игре, а пока предпосылок к этому нет, чемпионами не станут.

Вполне возможно, что Семак засиделся в «Зените». Клубу нужно менять либо состав, либо главного тренера. Те бразильцы, которые давно в России, играют серенько — неспешно, с потухшими глазами. Выделяются только Педро и Глушенков. Мостового опять посадили на лавку. Круговой не смирился с тем, что его посадили в запас, и ушёл в ЦСКА. Посмотрите, как он там играет! А если бы не ушёл, сидел бы на лавке и мы бы не знали Кругового», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.