Каррагер заявил, что «Ливерпуль» многое потерял из-за дорогостоящих летних приобретений

Каррагер заявил, что «Ливерпуль» многое потерял из-за дорогостоящих летних приобретений
Футбольный эксперт Джейми Каррагер раскритиковал «Ливерпуль» за игру в последних матчах, отметив, что «красные» стали хуже играть в защите по сравнению с прошлым сезоном. Мерсисайдцы проиграли три матча подряд во всех турнирах, уступив «Кристал Пэлас» и «Челси» в АПЛ и «Галатасараю» в Лиге чемпионов.

«Я высказывал свои опасения главному тренеру «Ливерпуля», и он всё знает гораздо лучше меня. Слот — безусловно, фантастический специалист. Но «Ливерпуль» превратился из, я бы сказал, первоклассной команды прошлого сезона в команду, посыпанную звёздной пылью за счёт трансферов. Они ничего не выиграли в атаке, но многое потеряли в обороне», — приводит слова Каррагера онлайн-издание Mirror.

Летом к «Ливерпулю» присоединились Флориан Вирц, Милош Керкез, Александер Исак, Уго Экитике и некоторые другие футболисты.

