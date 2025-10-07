Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили € 994 млн, прибыль — € 2 млн

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что общие операционные доходы клуба за прошедший сезон составили € 994 млн, чистая операционная прибыль — € 2 млн. При этом отмечается, что от спонсорского контракта с компанией Nike сине-гранатовые получают € 259 млн.

«Барселона» — действующий чемпион Испании. Также в прошлом сезоне каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили будущему финалисту турнира в лице итальянского «Интера».

По итогам восьми туров Ла Лиги нынешней кампании сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка.