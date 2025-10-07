Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили € 994 млн, прибыль — € 2 млн

Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили € 994 млн, прибыль — € 2 млн
Комментарии

Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что общие операционные доходы клуба за прошедший сезон составили € 994 млн, чистая операционная прибыль — € 2 млн. При этом отмечается, что от спонсорского контракта с компанией Nike сине-гранатовые получают € 259 млн.

«Барселона» — действующий чемпион Испании. Также в прошлом сезоне каталонцы дошли до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, где уступили будущему финалисту турнира в лице итальянского «Интера».

По итогам восьми туров Ла Лиги нынешней кампании сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на два очка.

Материалы по теме
Тони Кроос обозначил слабость «Барселоны», которая может повлиять на результаты клуба в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android