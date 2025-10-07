Скидки
Колыванов: если вратарь допускает ошибку, ему припоминают это всю жизнь

Колыванов: если вратарь допускает ошибку, ему припоминают это всю жизнь
Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко, который в последнее время часто подвергается критике.

«Всегда есть вопросы к защите и вратарю, когда команда пропускает. Это нормально. В матче с ЦСКА, может, Максименко мог бы выйти в моменте с первым голом. Но Саша достойно стоит! Не знаю, почему всё на вратаря сваливают. Где-то он выручает, где-то — нет. Но не только Максименко так играет. Саша много выручает, но все вратари допускают ошибки. У них своя психология, нет смысла давить сейчас на Максименко. Если нападающий не забьёт с трёх метров, пожурят его и закончат на этом. А если вратарь допускает ошибку, ему припоминают это всю жизнь», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

