Шикунов: Максименко не успевает запомнить имена защитников — так быстро их меняют

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов встал на защиту голкипера красно-белых Александра Максименко, которого в последнее время часто критикуют эксперты и болельщики.

«У «Спартака» сзади ничего не выстроено. Нет вины Максименко в последних голах. Претензий к нему нет. Но невозможно не ошибаться. Тот же Акинфеев, наша глыба, ошибся в Ростове. Такое бывает. Для вратаря проблема, если каждый матч меняется защитная линия. Каждый день новый состав. Так не бывает! Плюс и новая схема на каждую игру. Вратарю же тоже надо привыкнуть к защитникам. Максименко не успевает запомнить имена защитников — так быстро их меняют.

Для вратаря тяжело, когда нет стабильности состава. Станкович не может найти золотую середину. У него замечательный состав. Надо только выбрать игроков», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

