Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Если они не будут решены в ближайшее время, это может затруднить жизнедеятельность команды и поставит под сомнение сохранение ею профессионального статуса.

«Летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв официально вышел из управления «Черноморцем», но обещанные на 2025 год клубу 200 млн рублей выделил. Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 млн. У «КАМАЗа», который сейчас идёт в топ-6 таблицы, бюджет меньше. Однако на данный момент денег на клубных счетах почти не осталось — при том, что летом клуб продавал игроков из прошлого состава, занявшего третье место в первенстве. Стежко ушёл за приличные для Первой лиги деньги в «Краснодар». По информации из клуба, значительные суммы были направлены на покрытие долгов — зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время «Черноморец» не найдёт дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

После 13 туров Лиги Pari «Черноморец» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. Команду возглавляет главный тренер Вадим Евсеев. В последних шести матчах турнира команда одержала четыре победы, по разу сыграла вничью и проиграла.