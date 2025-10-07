Болельщики «Ливерпуля» собрали более £ 225 тыс. после смерти Диогу Жоты и его брата

Болельщики «Ливерпуля» собрали более 225 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 25 млн рублей) на финансирование программы массового футбола, которая запущена в честь погибших футболистов Диогу Жоты и Андре Силвы, сообщается на сайте «красных».

«После трагической кончины братьев в июле болельщики почтили память Диогу, напечатав его имя на спине своих футболок или купив памятные футболки в клубных магазинах. Вся прибыль была направлена ​​в официальный благотворительный фонд клуба LFC Foundation, который занимается созданием программы массового футбола в честь Диогу.

На данный момент собрано в общей сложности 226 995 фунтов стерлингов, которые будут направлены непосредственно на создание и поддержание общественной программы. Более подробная информация будет опубликована позднее.

ФК «Ливерпуль» создаст и другие постоянные памятные знаки: тысячи цветов, оставленных на «Энфилде», будут компостированы и использованы в цветниках на всех площадках клуба, включая «Энфилд», тренировочные центры AXA и AXA Melwood.

Оставшиеся вещи будут переработаны специализированной компанией и использованы для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая в будущем станет центром памяти на «Энфилде». На стадионе сохранилась временная зона, чтобы посетители могли продолжить отдавать дань уважения», — говорится в сообщении.

3 июля текущего года 28-летний Жота погиб в ДТП в провинции Самора в Испании. Вместе с Жотой в аварии погиб его брат Андре Силва. Жота играл за «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Атлетико», «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Позднее «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й игровой номер, навсегда закрепив его за Жотой.