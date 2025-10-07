Скидки
В ЦСКА признали, что получали два предложения по Матвею Кисляку от европейских клубов

В ЦСКА признали, что получали два предложения по Матвею Кисляку от европейских клубов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что минувшим летом два неназванных турецких клуба сделали официальные предложения о приобретении молодого полузащитника армейцев Матвея Кисляка. Сообщалось, что интерес к хавбеку ЦСКА проявляли «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Мы хотим, чтобы Матвей задержался в ЦСКА. Помог нам одержать победу в турнире. Дальше уже будет многое зависеть от обстоятельств, желания самого Матвея, предложения клубов. Летом по нему были два предложения от турецких клубов, но не было таких, от которых не отказаться», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Кисляк — воспитанник ПФК ЦСКА. В 59 матчах за первую команду красно-синих полузащитник забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 16 млн.

