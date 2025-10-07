Шикунов: гендиректор — не та фигура в «Спартаке», которая определяет результат команды

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об изменениях в руководящем составе красно-белых. Напомним, ранее «Спартак» объявил, что новым генеральным директором клуба стал Сергей Некрасов. Ранее эту должность занимал Олег Малышев.

«Не удивила смена генерального директора. Это не та фигура в «Спартаке», которая определяет результат команды, трансферы. Он отвечает за порядок — перелёты, питание, работа стадиона. Я много общался с Малышевым. Он говорил, что хозяйственник, защищает деньги «Лукойла». Важно разобраться в спортивном блоке. А на что Малышев влиял? На состав или схему? Нет! Это не его ниша. Самое лёгкое — нашли крайнего», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.