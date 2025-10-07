Скидки
Главная Футбол Новости

Директор «Рубина» ответил на вопрос о ценнике Даку для «Спартака» и «Фиорентины»

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба ответил на вопрос о возможной продаже нападающего Мирлинда Даку. В частности, он обозначил примерный ценник албанского форварда для «Спартака» и «Фиорентины» — более € 8 млн.

— С трудом верится, что «Фиорентина» могла купить у вас Даку сразу после продления. Но интерес и правда был?
— И не только от «Фиорентины». Внимание к Мирлинду не утихало почти до закрытия окна.

— Представим: я босс «Фиорентины» или «Спартака». Сколько мне теперь будет стоить Даку?
— Скажу так: хотелось бы, чтобы вы пришли и мы пообщались. Но точно не € 8 млн (смеётся), — приводит слова Дзюбы Sport24.

Действующее трудовое соглашение Даку с казанским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

