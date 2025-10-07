Скидки
«Проблемы в обороне очевидны». Глава «Динамо» Ивлев — о поражении от «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Победу со счётом 5:3 в этой встрече одержали железнодорожники.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Матч с «Локомотивом» получился действительно очень интересным, но, к сожалению, результат огорчил всех динамовских болельщиков. На самом деле проблемы в обороне очевидны. Те пять мячей, которые мы получили, — это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды», — приводит слова Ивлева «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).

