«Проблемы в обороне очевидны». Глава «Динамо» Ивлев — о поражении от «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался по итогам матча 11-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Победу со счётом 5:3 в этой встрече одержали железнодорожники.
«Матч с «Локомотивом» получился действительно очень интересным, но, к сожалению, результат огорчил всех динамовских болельщиков. На самом деле проблемы в обороне очевидны. Те пять мячей, которые мы получили, — это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды», — приводит слова Ивлева «Матч ТВ».
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).
