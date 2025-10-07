Александр Шикунов: ЦСКА готов к ужесточению лимита на легионеров

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил результаты и состав московского ПФК ЦСКА. Команда занимает первое место в Мир РПЛ, набрав 24 очка за 11 туров.

«Не удивлён результатами ЦСКА. Ещё весной при Марко команда хорошо играла. Всех шокировал уход тренера. Всё могло сломаться после этого, но нет — только усилилось. ЦСКА — молодец! Играют с молодыми русскими, не боятся. Глебов, Кисляк, Лукин, Абдулкадыров! Не боялись, ставили ребят и получили результат. Скоро будет ужесточение лимита на легионеров, а ЦСКА к этому готов. Молодцы! Да и «Локомотив» давно готов к этому. Это их вектор развития», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.