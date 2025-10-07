В «Черноморце» отреагировали на информацию о проблемах с финансами в клубе

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк отреагировал на информацию о проблемах с финансами в новороссийском клубе.

«У меня сейчас была встреча. Я вышел и прочитал статью, что у «Черноморца» серьёзный финансовые трудности. Моё мнение, что кто-то специально раскачивает лодку. Команда сейчас только стабилизировалась. Начали показывать достойную игру и хороший результат. И сейчас появляется новость про какие-то финансовые трудности — это полное несоответствие действительности. У нас нет долгов. Всё чётко платится день в день. Есть полное понимание и поддержка со стороны президента и руководства города. Моё мнение — это провокация и специально раскачивание лодки», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.