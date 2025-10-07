Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Черноморце» отреагировали на информацию о проблемах с финансами в клубе

В «Черноморце» отреагировали на информацию о проблемах с финансами в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Черноморца» Константин Гордиюк отреагировал на информацию о проблемах с финансами в новороссийском клубе.

«У меня сейчас была встреча. Я вышел и прочитал статью, что у «Черноморца» серьёзный финансовые трудности. Моё мнение, что кто-то специально раскачивает лодку. Команда сейчас только стабилизировалась. Начали показывать достойную игру и хороший результат. И сейчас появляется новость про какие-то финансовые трудности — это полное несоответствие действительности. У нас нет долгов. Всё чётко платится день в день. Есть полное понимание и поддержка со стороны президента и руководства города. Моё мнение — это провокация и специально раскачивание лодки», — сказал Гордиюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Черноморец» из Новороссийска столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android