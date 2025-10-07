Скидки
Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал «Зенит» самым сложным соперником в РПЛ

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов назвал «Зенит» самым сложным соперником в РПЛ


Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов назвал санкт-петербургский «Зенит» самым сложным соперником в Мир Российской Премьер-Лиге. По словам Глебова, каждый игрок сине-бело-голубых очень силён индивидуально.

«Лично мне сложнее всего было играть с «Зенитом». Уровень игроков, их мастерство даёт им очень многое, несмотря на то что они могут не побеждать. Но индивидуально у них каждый игрок очень сильный. В индивидуальном плане против них было тяжелее всего», — приводит слова Глебова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).


