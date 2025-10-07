Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из основных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»

Экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из основных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»
Комментарии

Испанский тренер Луис Гарсия является одним из основных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке» в случае его отставки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Гарсия — кандидатура спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

Гарсии 52 года. Кроме «Алавеса», он работал в таких клубах, как «Мальорка», «Аль-Шабаб», «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Действующий контракт сербского специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android