Экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из основных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»

Испанский тренер Луис Гарсия является одним из основных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке» в случае его отставки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Гарсия — кандидатура спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

Гарсии 52 года. Кроме «Алавеса», он работал в таких клубах, как «Мальорка», «Аль-Шабаб», «Бэйцзин Жэньхэ», «Вильярреал», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. Прошлый сезон красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Действующий контракт сербского специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.