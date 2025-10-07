Скидки
В ЦСКА заявили, что не ставят задачу продать Матвея Кисляка грядущей зимой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что руководство клуба не ставит перед собой задачу продать полузащитника команды Матвея Кисляка. Ранее Бабаев признал, что летом армейцы получили два предложения о приобретении молодого хавбека от турецких клубов.

«Мы спокойно относимся к информации по Матвею Кисляку. Мы рады, что он добился такого прогресса и интереса от европейских клубов. Но, как вы знаете, недавно мы существенно улучшили финансовые условия его контракта в одностороннем порядке без какого-либо продления. Если зимой будут предложения, то мы их, конечно, рассмотрим, но задачи такой нет», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Кисляк — воспитанник ПФК ЦСКА. В 59 матчах за первую команду красно-синих полузащитник забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матвея в € 16 млн.

