Главная Футбол Новости

В ЦСКА заявили, что клуб не будет обращаться в ЭСК после дерби со «Спартаком»

В ЦСКА заявили, что клуб не будет обращаться в ЭСК после дерби со «Спартаком»
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК после матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Да, мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также с неудалением Джику из-за непоказанной второй жёлтой не будет. Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке.

Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. И вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
