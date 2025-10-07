В ЦСКА заявили, что клуб не будет обращаться в ЭСК после дерби со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК после матча 11-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Да, мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также с неудалением Джику из-за непоказанной второй жёлтой не будет. Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке.

Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. И вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.