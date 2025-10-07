Игрок «Локомотива» Тимофеев: Батраков — это Bentley среди всех футболистов РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев ответил, с каким автомобилем можно сравнить хавбека железнодорожников Алексея Батракова. В нынешнем сезоне Мир РПЛ 20-летний игрок забил девять голов и сделал три ассиста в 11 матчах.

— Батраков — это Bentley среди всех футболистов РПЛ. У меня он именно с этой машиной ассоциируется.

– Почему именно Bentley? Потому что дорогой?

– Потому что премиальный, — приводит слова Тимофеева Legalbet.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В составе взрослой команды железнодорожников он принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

