Люка Зидан высказался о вызове в сборную Алжира

Люка Зидан высказался о вызове в сборную Алжира
Вратарь «Гранады» Лука Зидан прокомментировал свой вызов в сборную Алжира. Сын экс-игрока и тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана может дебютировать на международном уровне в составе африканской сборной 9 и 14 октября в играх с Сомали и Угандой соответственно.

«Я рад быть здесь, в Алжире, это мой первый вызов — и это вызывает гордость. Мы надеемся выиграть следующий матч отбора к чемпионату мира, это важная игра. Хочется верить, что люди будут нас поддерживать», – приводит слова Зидана RMC Sport.

После восьми матчей квалификации к ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике национальная команда Алжира лидирует в группе G, набрав 19 очков.

В нынешнем сезоне Лука Зидан выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Голкипер выходил на поле в семи встречах, в которых он пропустил 13 голов.

Сын Зидана сменил футбольное гражданство
