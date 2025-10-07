Скидки
«Манчестер Юнайтед» может возобновить интерес к Эмилиано Мартинесу зимой — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» может возобновить интерес к Эмилиано Мартинесу зимой — TEAMtalk
«Манчестер Юнайтед» может вновь вернуться к кандидатуре вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на решение «красных дьяволов» о возобновлении интереса к аргентинскому футболисту сильно повлияет то, как будет себя показывать действующий голкипер команды Сенне Ламменс, который перешёл в клуб минувшим летом.

Летом СМИ активно сообщали об интересе манкунианцев к Мартинесу.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в пяти матчах чемпионата Англии, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В семье Мартинеса впервые прокомментировали срыв перехода вратаря в «Манчестер Юнайтед»

