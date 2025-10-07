Скидки
Стало известно, в каком случае Гарри Магуайр может остаться в «МЮ» — talkSPORT

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр хочет остаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, у футболиста есть возможность продолжить выступать за свою нынешнюю команду, но для этого ему придётся пойти на существенное сокращение зарплаты. Нынешний оклад игрока составляет £ 190 тыс. в неделю. Срок действия текущего трудового договора Магуайра с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года.

Магуайр выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период защитник принял участие в 253 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

