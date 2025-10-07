Бывшая супруга Буффона рассказала о самом ярком воспоминании о футболе

Алёна Шередова, мисс Чехия — 1998 и бывшая супруга экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона вспомнила самое яркое футбольное событие, которое она пережила вместе с итальянским голкипером.

«Триумф сборной Италии на чемпионате мира 2006 года был фантастическим приключением. Я пережила его вместе со своей подругой Валентиной (Лигуори, женой экс-защитника «Ювентуса» Джанлуки Дзамбротты. – Прим. «Чемпионата»), и вместе мы объездили половину Германии», – приводит слова Шередовой La Gazzetta dello Sport.

Буффон в составе итальянской национальной команды победил на ЧМ 2006 года, в семи встречах турнира пропустив всего два гола.