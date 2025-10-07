Скидки
«Челси» и «Арсеналу» интересен Касадо, «Барселона» готова продать его за € 30-35 млн — CO

«Челси» и «Арсеналу» по-прежнему интересен полузащитник «Барселоны» Марк Касадо. Эти клубы могут попытаться подписать футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, каталонский клуб готов отпустить игрока за сумму в € 30-35 млн. Подчёркивается, что сине-гранатовые могут продать Касадо с целью решения своих финансовых проблем.

Летом СМИ сообщали об интересе «Челси» и «Арсенала» к полузащитнику «Барселоны».

В нынешнем сезоне Касадо принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

