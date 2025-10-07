Скидки
Защитник «Манчестер Сити» Стоунз хотел завершить карьеру после прошлого сезона

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джон Стоунз признался, что из-за травм думал о завершении карьеры по окончании прошлого сезона.

«Прошлый сезон был непростым для меня, я даже думал завершить карьеру. Я больше не хотел играть, был сыт по горло тем, что, будучи профессионалом и пытаясь сделать всё, что в моих силах, я продолжал травмироваться и не знал, что с этим делать. Очень непростое положение.

В какой-то момент ты просто не понимаешь, почему это происходит. Всё гораздо хуже, когда ты вкладываешь столько сил, ведёшь соответствующий образ жизни, чтобы находиться в форме и играть. Когда в жизни происходит нечто подобное, легко сказать: «Ну, я не сделал того-то и того-то, поэтому всё объяснимо». Но когда ты всё делаешь как надо, становится непросто в психологическом плане. Надеюсь, этого больше не повторится», — сказал Стоунз в интервью для BBC.

