«Барселона» рассматривает игрока «Боруссии» Д в качестве замены для Левандовского — Sky

«Барселона» «восхищается» нападающим дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми. Сине-гранатовые рассматривают 23-летнего футболиста в качестве долгосрочной замены для 37-летнего форварда Роберта Левандовского. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на швейцарский Sky Sport.

По информации источника, Адейеми может стать реальной целью для «Барселоны» следующим летом, когда до окончания его контракта со «шмелями» останется год. Каталонский клуб продолжает следить за нападающим в Бундеслиге.

Адейеми играет за «Боруссию» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

