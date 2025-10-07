Бывшая жена Буффона — о футболе: не мой вид спорта, я быстро это поняла

Алёна Шередова, мисс Чехия — 1998 и бывшая супруга экс-вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, рассказала о воспитании сыновей Луи Томаса и Дэвида Ли, которые стали профессиональными футболистами.

«Когда они были маленькими, они всегда хотели играть в футбол, и, чтобы не отставать от них, я решила брать частные уроки у тренера Клаудии, которая в то время также тренировала одного из моих сыновей. Я хотела произвести на них впечатление и научиться дриблингу лучше, чем они. Должна признать, это не мой вид спорта, я быстро это поняла», – приводит слова Шередовой La Gazzetta dello Sport.

17-летний Луи Томас Буффон дебютировал в Серии А в этом сезоне. Нападающий, представляющий сборную Чехии, сыграл во встрече 6-го тура чемпионата Италии, в которой «Пиза» уступила «Болонье» со счётом 0:4.