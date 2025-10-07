Скидки
Кроос назвал причины, по которым «Бавария» станет чемпионом Германии уже в марте

Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Бавария» Тони Кроос назвал мюнхенцев фаворитами немецкой Бундеслиги, отметив слабость конкурентов.

«Как игрок я всегда ненавидел, когда люди говорили: «Вы определённо станете чемпионами в этом году», потому что сначала нужно сыграть встречи. Тем не менее я думаю, что «Бавария» станет чемпионом в этом сезоне в марте или не позднее апреля. Я знаю как игрок что тебе не всегда нравится это слышать, но так оно и есть. В этом году это просто очевидно. Они слишком далеко впереди остальных.

У «Байера» потрясения. «Боруссия» Дортмунд и «РБ Лейпциг» не могут конкурировать в долгосрочной перспективе. Ни один из конкурентов не является достаточно последовательным, чтобы бросить им вызов в таблице.

Они [«Бавария»] не будут проверены [в лиге] перед решающими матчами Лиги чемпионов. Таким образом, они должны максимально использовать игры с сильными соперниками на общем этапе ЛЧ, потому что эти игры не вернутся до конца четвертьфинала. У них не будет таких игр по выходным. Когда прибудут сильные противники, которые бросят им вызов, нам придётся посмотреть, как все пойдёт», – приводит слова Крооса аккаунт Bayern&Germany в соцсети Х.

По итогам 6-го тура лидером чемпионата Германии с 18 очками является «Бавария», на втором месте находится дортмундская «Боруссия» с 14 очками, на третьей строчке с 13 очками располагается «РБ Лейпциг»

