Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов оценил вероятность смены тренера в «Спартаке» до зимы

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе наставника красно-белых Деяна Станковича.

«Пока работает Станкович. Зачем обсуждать нового тренера? Как понимаю, был совет директоров, где решалась не судьба тренера, но кандидатура Станковича обсуждалась. Решили, что пока он работает. Думаю, что смена тренера точно не произойдёт до зимы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне красно-белые под руководством сербского специалиста идут на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после 11 туров. Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2027 года.

Комментарии
