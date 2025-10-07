Скидки
Смолов поддержал Сперцяна, обвинённого в расизме

Смолов поддержал Сперцяна, обвинённого в расизме
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поддержал капитана и полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна, которого ранее защитник «Ахмата» Усман Ндонг обвинил в расистских оскорблениях в свой адрес.

«Не сомневаюсь в словах Эдо», — написал Смолов в своём телеграм-канале, приложив видео с заявлением капитана «Краснодара».

На 85‑й минуте матча 11-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После встречи защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. В воскресенье, 5 октября, Сперцян записал обращение, в котором ещё раз отверг обвинения в расизме.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'
