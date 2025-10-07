«Эгоистичные неудачники». Джеррард — о сборной Англии времён своей игровой карьеры

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард в интервью экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду высказался о причинах неудач «трёх львов» на крупных турнирах во время своего выступления на национальную команду.

«В сборной Англии, на мой взгляд, была большая проблема — мы все были эгоистичными неудачниками. Сейчас я смотрю телевизор и вижу, как Каррагер сидит рядом со Скоулзом во время футбольных дебатов, и они выглядят так, будто дружат уже на протяжении 20 лет. Вижу взаимоотношения Каррагера с Невиллом — та же картина. Сейчас я, наверное, общаюсь с тобой чаще и дружелюбнее, чем это было лет 15 назад, когда мы играли вместе.

Так почему же у нас не было таких взаимоотношений, когда нам было по 20, 21, 22, 23 года? Виновато эго? Или наше соперничество? Почему только сейчас мы стали достаточно зрелыми для того, чтобы общаться более тесно? Почему мы не могли общаться так же раньше, когда играли за сборную Англии?

Думаю, всё дело в том, что в сборной мы были недостаточно дружны. Слишком часто каждый из нас находился в своей комнате. Мы не были друзьями или приятелями, мы не были командой. Ни на одном турнире мы не проявили себя как сильная и сплочённая команда», — приводит слова Джеррарда Daily Mail со ссылкой на Rio Ferdinand Presents podcast.