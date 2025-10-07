Скидки
Стала известна позиция «Ювентуса» по Йылдызу на фоне интереса других топ-клубов

Стала известна позиция «Ювентуса» по Йылдызу на фоне интереса других топ-клубов
Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли занимает позицию, что 20-летний нападающий команды Кенан Йылдыз не будет продан ни одному клубу. Футболист интересен «Челси», «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и другим командам. Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, в итальянском гранде рассматривают Йылдыза как ключ к успехам команды в будущем. В «Ювентусе» убеждены, что турецкий футболист останется в клубе и подпишет с ним новый долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

