Основатель и бывший владелец АО «Телеспорт груп» признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом основателя и бывшего основного владельца и руководителя АО «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Компания является одной из крупнейших структур на рынке спортивных прав в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

В феврале этого года по заявлению «Телеспорт груп» началась процедура банкротства. В тот момент суд включил в реестр требований кредиторов долг Макаренко перед заявителем в размере около 1,8 млрд рублей.

После судебного разбирательства, начавшегося в 2024 году, владелец и гендиректор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин стал единственным акционером «Телеспорта», но с конца сентября в этом качестве указан уже Андрей Першин.