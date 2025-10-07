В «Реале Сосьедад» объяснили, почему Захарян не играл в последних матчах

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате поделился информацией, почему российский полузащитник Арсен Захарян не играл в последних матчах команды в чемпионате Испании с «Райо Вальекано» (0:1), «Барселоной» (2:1) и «Мальоркой» (1:0).

«Тренер просто делает выбор в пользу других футболистов. С физическим состоянием Захаряна нет никаких проблем. В ментальном плане тоже всё хорошо, Арсен прикладывает все усилия», – приводит слова Мундуате Metaratings.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в двух встречах Ла Лиги, в которых провёл на поле 48 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме Валерий Карпин: аренда Захаряна в «Динамо»? Надо подумать об этом

Российские футболисты за рубежом: