Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба в соцсетях объявил, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС.

Ранее футболист продлил трудовой договор с командой из Флориды до 2027 года, теперь же он изменил своё мнение относительно будущего.

«Всем привет, настал момент пройти через важный этап моей жизни. Я принял решение завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона. Делаю это со всей уверенностью, радостью и спокойной душой.

Хочу сказать «Барселоне», что это клуб всей моей жизни, клуб, который видел, как я рос, и позволил мне достичь вершины в карьере, прожить более чем незабываемое десятилетие и выиграть все возможные титулы. Сборной Испании скажу, что я горд тем, что носил эту футболку, и благодарен за то, что являюсь частью этой истории. И, наконец, «Интер Майами», спасибо за то, что открыли мне свои двери, приняли с любовью и дали возможность пройти этот путь, наслаждаясь каждым мгновением.

Спасибо всем болельщикам за вашу любовь. Вы научили меня, что футболку не просто носят, её ощущают. Спасибо моим родителям и брату за то, что они были рядом со мной на каждом шагу с самого детства.

За все ваши усилия, которые вы приложили, чтобы моя мечта сбылась, я очень вас люблю», — написал Альба в соцсетях.