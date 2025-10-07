Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба завершит карьеру по окончании сезона МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба в соцсетях объявил, что завершит игровую карьеру по окончании нынешнего сезона МЛС.

Ранее футболист продлил трудовой договор с командой из Флориды до 2027 года, теперь же он изменил своё мнение относительно будущего.

«Всем привет, настал момент пройти через важный этап моей жизни. Я принял решение завершить игровую карьеру по окончании нынешнего сезона. Делаю это со всей уверенностью, радостью и спокойной душой.

Хочу сказать «Барселоне», что это клуб всей моей жизни, клуб, который видел, как я рос, и позволил мне достичь вершины в карьере, прожить более чем незабываемое десятилетие и выиграть все возможные титулы. Сборной Испании скажу, что я горд тем, что носил эту футболку, и благодарен за то, что являюсь частью этой истории. И, наконец, «Интер Майами», спасибо за то, что открыли мне свои двери, приняли с любовью и дали возможность пройти этот путь, наслаждаясь каждым мгновением.

Спасибо всем болельщикам за вашу любовь. Вы научили меня, что футболку не просто носят, её ощущают. Спасибо моим родителям и брату за то, что они были рядом со мной на каждом шагу с самого детства.

За все ваши усилия, которые вы приложили, чтобы моя мечта сбылась, я очень вас люблю», — написал Альба в соцсетях.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
Бускетс завершает карьеру. Его красиво проводили на стадионе!
Истории
Бускетс завершает карьеру. Его красиво проводили на стадионе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android